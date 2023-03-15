Гужов Федор Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1816
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гужова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Мать ребёнка: Гужова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.
Мать ребёнка: Гужова Дарья Васильевна
Достоверного доказательства того, что Федор - сын Лаврентия нет, но в 1825 году их семьи в числе отпущенников господина Вележева (РС 1816) были записаны вместе, подряд. Впоследствие, в РС 1834 ему был... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Мать ребёнка: Гужова Дарья Васильевна
РС 1850
Смерть
Неизвестно