Гужов Федор Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГужов Федор Лаврентьевич

Гужов Федор Лаврентьевич

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Вычислено 1782 г.р.
Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
РС 1816
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужова Дарья Васильевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Сын: Гужов Артемий Федорович

Мать ребёнка: Гужова Дарья Васильевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.

Сын: Гужов Филипп Федорович

Мать ребёнка: Гужова Дарья Васильевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Достоверного доказательства того, что Федор - сын Лаврентия нет, но в 1825 году их семьи в числе отпущенников господина Вележева (РС 1816) были записаны вместе, подряд. Впоследствие, в РС 1834 ему был... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Гужов Василий Федорович

Мать ребёнка: Гужова Дарья Васильевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
РС 1850
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.