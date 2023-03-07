Гужова Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.
Отец ребёнка: Гужов Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.
Отец ребёнка: Гужов Федор Лаврентьевич
РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.
Отец ребёнка: Гужов Федор Лаврентьевич
РС 1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно