Гужова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужова Дарья Васильевна

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1761 г.р.

Дети

Вычислено 1782 г.р.
Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
РС 1816
Рождение ребёнка
Вычислено 1782 ст.

Сын: Гужов Артемий Федорович

Отец ребёнка: Гужов Федор Лаврентьевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1786 ст.

Сын: Гужов Филипп Федорович

Отец ребёнка: Гужов Федор Лаврентьевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
РС 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1788 ст.

Сын: Гужов Василий Федорович

Отец ребёнка: Гужов Федор Лаврентьевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
РС 1850
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужов Федор Лаврентьевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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