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Поникаровский Владимир Александрович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

11.12.1953

Дата смерти

17.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1953

Отец: Поникаровский Александр Александрович

Мать: Поникаровская Екатерина Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.01.1983

Дочь: Поникаровская Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Клименко Надежда Егоровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
09.06.1990

Сын: Поникаровский Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Клименко Надежда Егоровна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клименко Надежда Егоровна

Смерть
17.06.1996
Омск, город Омск, Омская область
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