Поникаровский Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения11.12.1953
Дата смерти17.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1953
Рождение ребёнка
24.01.1983
Дочь: Поникаровская Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Клименко Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
09.06.1990
Сын: Поникаровский Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Клименко Надежда Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1996