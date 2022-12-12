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Поникаровский Дмитрий Владимирович
Поникаровский Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
09.06.1990
Пол
Мужской
Отец
Поникаровский Владимир Александрович
1953 г.р.
Мать
Клименко Надежда Егоровна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1990
Отец:
Поникаровский Владимир Александрович
Мать:
Клименко Надежда Егоровна
Омск
, город Омск, Омская область
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