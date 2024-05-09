Власова (Илюшина) Мария Васильевна
Место рожденияМосква, Конная площадь 15
Дата рождения27.10.1907
Дата смерти19.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1907
Москва, Конная площадь 15
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Евдоким Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
1925
ВХУТМАС
Бракосочетание
1928 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.08.1967