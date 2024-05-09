Власова (Илюшина) Мария Васильевна 27.10.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Власова (Илюшина) Мария Васильевна

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Место рождения

Москва, Конная площадь 15

Дата рождения

27.10.1907

Дата смерти

19.08.1967

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1907

Отец: Илюшин Василий Васильевич

Мать: Илюшина (Молчанова) Анна Дмитриевна

Москва, Конная площадь 15
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Евдоким Кузьмич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Евдоким Кузьмич

Образование
1925
ВХУТМАС
Бракосочетание
1928 ст.

Муж: Власов Евдоким Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.08.1967
Серпухов, Серпухов, Московская область

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