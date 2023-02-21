Илюшина (Молчанова) Анна Дмитриевна
Место рожденияМосква ,Сретенская слобода
Дата рождения1886 ст.
Дата смерти06.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Москва ,Сретенская слобода
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
?.12.1905
Дочь: Чернова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Илюшин Василий Васильевич
Москва, Конная площадь 15
Рождение ребёнка
27.10.1907
Дочь: Власова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Илюшин Василий Васильевич
Москва, Конная площадь 15
Развод
После 1917
Развод
После 1917
Муж: не указан
Развод
После 1917
Муж: не указан
Смерть
06.02.1965
Москва, Коровий вал