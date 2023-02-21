Илюшина (Молчанова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшина (Молчанова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Москва ,Сретенская слобода

Дата рождения

1886 ст.

Дата смерти

06.02.1965

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.

Отец: Молчанов Дмитрий Тимофеевич

Мать: Молчанова Екатерина Марковна

Москва ,Сретенская слобода
Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Муж: Илюшин Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
?.12.1905

Дочь: Чернова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Илюшин Василий Васильевич

Москва, Конная площадь 15
Рождение ребёнка
27.10.1907

Дочь: Власова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Илюшин Василий Васильевич

Москва, Конная площадь 15
Развод
После 1917

Муж: Илюшин Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
После 1917

Муж: не указан

Развод
После 1917

Муж: не указан

Смерть
06.02.1965
Москва, Коровий вал
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