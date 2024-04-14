Иевлев Федор Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1816 и 1819
Дата смерти01.03.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1819
Отец: Иевлев Федор Петрович
Мать: Иевлева Аксинья Ивановна
В Метрике указано умер в 73 года
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Иевлева) Лукия Федоровна
Мать ребёнка: Иевлева Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
С 1851 по 1853
Сын: Иевлев Терентий Федорович
Мать ребёнка: Иевлева Авдотья Дмитриевна
По https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503650#445
Смерть
01.03.1889 ст.