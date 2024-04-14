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Иевлев Федор Федорович

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Между 1816 и 1819

Дата смерти

01.03.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1819

Отец: Иевлев Федор Петрович

Мать: Иевлева Аксинья Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
В Метрике указано умер в 73 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Авдотья Дмитриевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Иевлева) Лукия Федоровна

Мать ребёнка: Иевлева Авдотья Дмитриевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1851 по 1853

Сын: Иевлев Терентий Федорович

Мать ребёнка: Иевлева Авдотья Дмитриевна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
По https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503650#445
Смерть
01.03.1889 ст.
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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