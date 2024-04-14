Иевлева Авдотья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Иевлева) Лукия Федоровна
Отец ребёнка: Иевлев Федор Федорович
Рождение ребёнка
С 1851 по 1853
Сын: Иевлев Терентий Федорович
Отец ребёнка: Иевлев Федор Федорович
По https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503650#445
Смерть
Неизвестно