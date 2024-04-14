Иевлева Авдотья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Авдотья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1816 и 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Федор Федорович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Иевлева) Лукия Федоровна

Отец ребёнка: Иевлев Федор Федорович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1851 по 1853

Сын: Иевлев Терентий Федорович

Отец ребёнка: Иевлев Федор Федорович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
По https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503650#445
Смерть
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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