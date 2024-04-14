Иевлева Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1798 по 1800
Дата смерти16.03.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1798 по 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1819
Отец ребёнка: Иевлев Федор Петрович
В Метрике указано умер в 73 года
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Иевлев Федор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Иевлев Федор Петрович
Смерть
16.03.1870