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Иевлева Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1798 по 1800

Дата смерти

16.03.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1798 по 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Федор Петрович

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1819

Сын: Иевлев Федор Федорович

Отец ребёнка: Иевлев Федор Петрович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
В Метрике указано умер в 73 года
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Иевлев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Иевлев Федор Петрович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Иевлев Сила Федорович

Отец ребёнка: Иевлев Федор Петрович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
16.03.1870
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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