Лыкова (Верткова) Матрена Карповна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти24.04.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Вертков Карп Иванович
Бракосочетание
18.10.1895
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
02.09.1897
Дочь: Зырянова (Лыкова) Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Лыков Константин Дорофеевич
Запись в МК по Спирино
Смерть
24.04.1901
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]