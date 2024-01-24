Лыкова (Верткова) Матрена Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкова (Верткова) Матрена Карповна

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

24.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Вертков Карп Иванович

Мать: Вертков -- Агафия Семеновна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.10.1895

Муж: Лыков Константин Дорофеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
02.09.1897

Дочь: Зырянова (Лыкова) Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Лыков Константин Дорофеевич

Запись в МК по Спирино
Смерть
24.04.1901
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]

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