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Вертков -- Агафия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

05.01.1903

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертков Карп Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1859

Сын: Вертков Степан Карпович

Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.01.1861

Дочь: Верткова Евдокия Карповна

Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.10.1862

Дочь: Верткова Пелагея Карповна

Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Лыкова (Верткова) Матрена Карповна

Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.07.1873

Сын: Вертков Пантелемон Карпович

Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1877

Сын: Вертков Кирилл Карпович

Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Вертков Василий Карпович

Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
05.01.1903
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]

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