Вертков -- Агафия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти05.01.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1859
Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1861
Дочь: Верткова Евдокия Карповна
Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1862
Дочь: Верткова Пелагея Карповна
Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Лыкова (Верткова) Матрена Карповна
Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1873
Сын: Вертков Пантелемон Карпович
Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1877
Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Вертков Карп Иванович
Смерть
05.01.1903
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]