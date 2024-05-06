Лыков Константин Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Лыков Дорофей Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1895
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
02.09.1897
Дочь: Зырянова (Лыкова) Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Лыкова (Верткова) Матрена Карповна
Запись в МК по Спирино
Бракосочетание
05.11.1901
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно