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Лыков Константин Дорофеевич

Место рождения

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Лыков Дорофей Александрович

Мать: не указана

Долганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
18.10.1895

Жена: Лыкова (Верткова) Матрена Карповна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
02.09.1897

Дочь: Зырянова (Лыкова) Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Лыкова (Верткова) Матрена Карповна

Запись в МК по Спирино
Бракосочетание
05.11.1901

Жена: Лыкова (Костылева) Анна Андреевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Смерть
Неизвестно

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