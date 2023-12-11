Бельчук (Скоробреха) Валентина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельчук (Скоробреха) Валентина Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скоробреха Лука

Мать: Скоробреха Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельчук Александр Степанович

Отец ребёнка: Бельчук Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельчук Юрий Степанович

Отец ребёнка: Бельчук Степан Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельчук Степан Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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