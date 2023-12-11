Бельчук (Скоробреха) Валентина Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скоробреха Лука
Мать: Скоробреха Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельчук Александр Степанович
Отец ребёнка: Бельчук Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бельчук Степан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно