Скоробреха Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробреха Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1936

Дочь: Туркенич Любовь Лукьяновна

Отец ребёнка: Скоробреха Лука

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельчук Валентина Лукьяновна

Отец ребёнка: Скоробреха Лука

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробреха Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Скоробреха Лука

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробреха Лука

Смерть
Неизвестно
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