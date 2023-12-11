Скоробреха Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1936
Дочь: Туркенич Любовь Лукьяновна
Отец ребёнка: Скоробреха Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бельчук Валентина Лукьяновна
Отец ребёнка: Скоробреха Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробреха Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Скоробреха Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скоробреха Лука
Смерть
Неизвестно