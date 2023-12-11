Скоробреха Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробреха Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1936

Дочь: Туркенич Любовь Лукьяновна

Мать ребёнка: Скоробреха Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бельчук Валентина Лукьяновна

Мать ребёнка: Скоробреха Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробреха Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Скоробреха Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробреха Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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