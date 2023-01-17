Якубовский Хасень Александрович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Якубовская Айша Хасеневна
Мать ребёнка: Якубовская Маряна Абрагамовна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Якубовская Азыма Хасеневна
Мать ребёнка: Якубовская Маряна Абрагамовна
Место жительства
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно