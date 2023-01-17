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Якубовский Хасень Александрович

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Якубовская Айша Хасеневна

Мать ребёнка: Якубовская Маряна Абрагамовна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Якубовская Азыма Хасеневна

Мать ребёнка: Якубовская Маряна Абрагамовна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Маряна Абрагамовна

Смерть
Неизвестно
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