Якубовская Маряна Абрагамовна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Якубовская Айша Хасеневна
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Александрович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Якубовская Азыма Хасеневна
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Александрович
Место жительства
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно