Власов Логин Аникеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти31.01.1816 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Власов Аникей Давыдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Матрёна Логиновна
Мать ребёнка: Власова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
До 1757
Жена: Власова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Власова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Власова Агафья Логиновна
Мать ребёнка: Власова Пелагея Ивановна
Смерть
31.01.1816 ст.