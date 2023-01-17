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Власов Логин Аникеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

31.01.1816 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Власов Аникей Давыдович

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Матрёна Логиновна

Мать ребёнка: Власова Пелагея Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1757

Жена: Власова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Власов Иван Логинович

Мать ребёнка: Власова Пелагея Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Власова Агафья Логиновна

Мать ребёнка: Власова Пелагея Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
31.01.1816 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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