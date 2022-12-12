Власова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Около 1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Матрёна Логиновна

Отец ребёнка: Власов Логин Аникеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1757

Муж: Власов Логин Аникеевич

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Власов Иван Логинович

Отец ребёнка: Власов Логин Аникеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Власова Агафья Логиновна

Отец ребёнка: Власов Логин Аникеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1793
Тула, город Тула, Тульская область
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