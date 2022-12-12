Власова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиОколо 1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Матрёна Логиновна
Отец ребёнка: Власов Логин Аникеевич
Бракосочетание
До 1757
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Власов Логин Аникеевич
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Власова Агафья Логиновна
Отец ребёнка: Власов Логин Аникеевич
Смерть
Около 1793