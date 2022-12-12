Власов Иван Логинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти?.12.1787 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Власов Логин Аникеевич
Мать: Власова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
29.04.1782
Рождение ребёнка
07.04.1786
Мать ребёнка: Власова Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
11.04.1787 ст.
Дочь: Виноградова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Власова Варвара Афанасьевна
Смерть
?.12.1787 ст.