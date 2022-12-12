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Власов Иван Логинович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

?.12.1787 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Власов Логин Аникеевич

Мать: Власова Пелагея Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
29.04.1782

Жена: Власова Варвара Афанасьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
07.04.1786

Сын: Власов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Власова Варвара Афанасьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
11.04.1787 ст.

Дочь: Виноградова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Власова Варвара Афанасьевна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
?.12.1787 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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