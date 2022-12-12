Власов Аникей Давыдович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Между 1741 и 1748
Жена: Власова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Власова Анастасия Аникеевна
Мать ребёнка: Власова Анна Ивановна
Смерть
1780