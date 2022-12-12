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Власов Аникей Давыдович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Власов Давид Афанасьевич

Мать: Власова Евдокия Кирилловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Власов Семён Аникеевич

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Власов Егор Аникеевич

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Власов Логин Аникеевич

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Власов Иван Аникеевич

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Между 1741 и 1748

Жена: Власова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Власова Анастасия Аникеевна

Мать ребёнка: Власова Анна Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1780
Тула, город Тула, Тульская область
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