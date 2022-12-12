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Власов Егор Аникеевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Власов Аникей Давыдович

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Власов Карп Егорович

Мать ребёнка: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Власов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Кучина Анна Евдокимовна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина Анна Евдокимовна

Смерть
1770
Тула, город Тула, Тульская область
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