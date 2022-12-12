Власов Егор Аникеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Власов Аникей Давыдович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Власов Карп Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Кучина Анна Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучина Анна Евдокимовна
Смерть
1770