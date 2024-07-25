Настасья ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья ?

Настасья ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопий

Отец ребёнка: Витько Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юхим

Отец ребёнка: Витько Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: Витько Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: Витько Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Витько Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.