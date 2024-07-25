Настасья ?
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопий
Отец ребёнка: Витько Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юхим
Отец ребёнка: Витько Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: Витько Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: Витько Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Витько Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно