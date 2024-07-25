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Витько Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Витько Филипп

Мать: Екатерина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Настасья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юхим

Мать ребёнка: Настасья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопий

Мать ребёнка: Настасья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Настасья ?

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Настасья ?

Смерть
Неизвестно

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