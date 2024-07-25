Витько Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Витько Филипп
Мать: Екатерина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: Настасья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юхим
Мать ребёнка: Настасья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопий
Мать ребёнка: Настасья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Настасья ?
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Настасья ?
Смерть
Неизвестно