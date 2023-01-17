Подобедова Фекла Миронова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1902
Рождение ребёнка
1903
Сын: Подобедов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Подобедов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Подобедов Петр Васильевич
Отец ребёнка: Подобедов Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1917
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Подобедов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно