Подобедова Фекла Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобедова Фекла Миронова

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1902

Муж: Подобедов Василий Иванович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Подобедов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Подобедов Василий Иванович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Подобедов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Подобедов Василий Иванович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.12.1917

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Подобедов Василий Иванович

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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