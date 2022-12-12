Подобедов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти24.09.1916
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Подобедов Иван Прохоров
Бракосочетание
До 1902
Рождение ребёнка
1903
Сын: Подобедов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Подобедова Фекла Миронова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Подобедов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Подобедова Фекла Миронова
Военная служба
?.07.1914
166 пех. Ровненский полк, 15 рота
Ратник
Военная служба
20.06.1916
Вызорок, Барановичский район, Брестская область
Ранение, перевязочный отряд 42-й пехотной дивизии
Военная награда
24.09.1916
166 пех. Ровненский полк
Георгиевский крест 4-й степени №<удалено>. За отличие в разведке 24.09.1916 на позиции у плацдарма Нагорня бузы.
Смерть
24.09.1916
Причина смерти: На войне | Убит в бою у реки Щары
Рождение ребёнка
04.12.1917
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Подобедова Фекла Миронова