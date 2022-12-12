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Подобедов Василий Иванович

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

24.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Подобедов Иван Прохоров

Мать: Подобедова Анна Алексеева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1902

Жена: Подобедова Фекла Миронова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Подобедов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Подобедова Фекла Миронова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Подобедов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Подобедова Фекла Миронова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
?.07.1914
166 пех. Ровненский полк, 15 рота
Ратник
Военная служба
20.06.1916
Вызорок, Барановичский район, Брестская область
Ранение, перевязочный отряд 42-й пехотной дивизии
Военная награда
24.09.1916
166 пех. Ровненский полк
Георгиевский крест 4-й степени №<удалено>. За отличие в разведке 24.09.1916 на позиции у плацдарма Нагорня бузы.
Смерть
24.09.1916
Причина смерти: На войне | Убит в бою у реки Щары
Рождение ребёнка
04.12.1917

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Подобедова Фекла Миронова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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