Шишаев Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишаев Леонид Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1986

Дочь: Чупис Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Шишаева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
17.09.1990

Сын: Шишаев Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Шишаева Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишаева Ольга Михайловна

Место жительства
Неизвестно
село Защитное Щегловский район Курская область, Курская область
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