Шишаев Леонид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1986
Дочь: Чупис Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Шишаева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
17.09.1990
Сын: Шишаев Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Шишаева Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишаева Ольга Михайловна
Место жительства
Неизвестно
село Защитное Щегловский район Курская область, Курская область