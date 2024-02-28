Шишаев Евгений Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1990
Отец: Шишаев Леонид Алексеевич
Мать: Шишаева Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
03.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишаева Валентина
Рождение ребёнка
28.08.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишаева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишаева Валентина
Место жительства
Неизвестно
город Воронеж, Воронежская область