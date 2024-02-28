Шишаев Евгений Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишаев Евгений Леонидович

Шишаев Евгений Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1990

Отец: Шишаев Леонид Алексеевич

Мать: Шишаева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
03.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишаева Валентина

Рождение ребёнка
28.08.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишаева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишаева Валентина

Место жительства
Неизвестно
город Воронеж, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close