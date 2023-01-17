Кочеткова Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти05.01.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1894
Сын: Кочетков Василий
Отец ребёнка: Кочетков Иван
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кочетков Иван
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кочетков Сергей
Отец ребёнка: Кочетков Иван
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кочетков Петр
Отец ребёнка: Кочетков Иван
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия (Мотя?)
Отец ребёнка: Кочетков Иван
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кочетков Дмитрий
Отец ребёнка: Кочетков Иван
Рождение ребёнка
15.11.1910
Сын: Кочетков Матвей
Отец ребёнка: Кочетков Иван
Смерть
05.01.1958