Кочеткова Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова Феодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

05.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1894

Сын: Кочетков Василий

Отец ребёнка: Кочетков Иван

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кочетков Иван

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кочетков Сергей

Отец ребёнка: Кочетков Иван

Рождение ребёнка
1903

Сын: Кочетков Петр

Отец ребёнка: Кочетков Иван

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия (Мотя?)

Отец ребёнка: Кочетков Иван

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кочетков Дмитрий

Отец ребёнка: Кочетков Иван

Рождение ребёнка
15.11.1910

Сын: Кочетков Матвей

Отец ребёнка: Кочетков Иван

Качень, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
05.01.1958
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