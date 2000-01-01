(Кочеткова) Евдокия (Мотя?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочеткова) Евдокия (Мотя?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кочетков Иван

Мать: Кочеткова Феодора

Смерть
Неизвестно
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