Климанова (Мизонова) Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климанова (Мизонова) Людмила Константиновна

Место рождения

Бор, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

18.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1946

Отец: Мизонов Константин Григорьевич

Мать: Мизонова (Комиссарова) Зинаида Николаевна

Бор, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1966

Сын: Климанов Александр Александрович

Отец ребёнка: Климанов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.06.1970

Дочь: Смирнова (Климанова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Климанов Александр Дмитриевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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