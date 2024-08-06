Климанова (Мизонова) Людмила Константиновна
Место рождения
Дата рождения18.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1946
Рождение ребёнка
02.05.1966
Сын: Климанов Александр Александрович
Отец ребёнка: Климанов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.06.1970
Дочь: Смирнова (Климанова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Климанов Александр Дмитриевич
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область