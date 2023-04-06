Мизонов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМизонов Константин

Мизонов Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1946

Дочь: Климанова Людмила

Мать ребёнка: Мизонова Зинаида

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мизонов Борис

Мать ребёнка: Мизонова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Мизонова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мизонов Виктор

Мать ребёнка: Мизонова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютина Татьяна

Мать ребёнка: Мизонова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мизонова Зинаида

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close