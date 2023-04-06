Мизонов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1946
Дочь: Климанова Людмила
Мать ребёнка: Мизонова Зинаида
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мизонов Борис
Мать ребёнка: Мизонова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Мизонова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мизонов Виктор
Мать ребёнка: Мизонова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тютина Татьяна
Мать ребёнка: Мизонова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мизонова Зинаида
Смерть
Неизвестно