(Мизонова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мизонова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мизонов Константин

Мать: Мизонова Зинаида