Устинова (Глебова) Лина Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1937
Дата смерти06.11.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1937
Отец: не указан
Место жительства
С 1937 по 2012
Рождение ребёнка
12.10.1958
Дочь: Устинова Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
г. Гурьев
Рождение ребёнка
17.06.1968
Дочь: Мартынова Маргарита Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Аникина Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.11.2012