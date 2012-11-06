Устинова (Глебова) Лина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Глебова) Лина Николаевна

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

19.09.1937

Дата смерти

06.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1937

Отец: не указан

Мать: Глебова Элли Гертруда Рихардовна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Место жительства
С 1937 по 2012
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.10.1958

Дочь: Устинова Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

г. Гурьев
Рождение ребёнка
17.06.1968

Дочь: Мартынова Маргарита Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Аникина Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Орск, город Орск, Оренбургская область
Смерть
06.11.2012
Орск, город Орск, Оренбургская область
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