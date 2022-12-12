Мартынова (Устинова) Маргарита Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Устинова) Маргарита Анатольевна

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

17.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1968

Отец: не указан

Мать: Устинова Лина Николаевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Место жительства
С 1968
Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
07.07.1985

Муж: Мартынов Виктор Владимирович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.11.1986

Дочь: Дмитриева Алла Викторовна

Отец ребёнка: Мартынов Виктор Владимирович

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.09.1993

Сын: Мартынов Павел Викторович

Отец ребёнка: Мартынов Виктор Владимирович

Орск, город Орск, Оренбургская область
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