Мартынова (Устинова) Маргарита Анатольевна
Место рождения
Дата рождения17.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1968
Отец: не указан
Мать: Устинова Лина Николаевна
Место жительства
С 1968
Бракосочетание
07.07.1985
Рождение ребёнка
27.11.1986
Дочь: Дмитриева Алла Викторовна
Отец ребёнка: Мартынов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
15.09.1993
Сын: Мартынов Павел Викторович
Отец ребёнка: Мартынов Виктор Владимирович