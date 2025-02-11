Филипов Ефим Алексеев 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Филипов Ефим Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Алексей Филиппов1808 г.р.
Супруги
Дарья Тимофеева1828 г.р.
Дети
Филипов Михаил Ефимов1848 г.р.
(Филипова) Василиса Ефимова1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Алексей Филиппов

Мать: ?

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Тимофеева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Филипов Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Филипова) Василиса Ефимова

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Филипова) Анастасия Ефимова

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

2 семья

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Филипова) Пелагея Ефимова

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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