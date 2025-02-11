Филипов Ефим Алексеев
мужской, родился 1827, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецАлексей Филиппов1808 г.р.
Супруги
Дарья Тимофеева1828 г.р.
Дети
Филипов Михаил Ефимов1848 г.р.
(Филипова) Василиса Ефимова1850 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Алексей Филиппов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Филипова) Василиса Ефимова
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Филипова) Анастасия Ефимова
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Филипова) Пелагея Ефимова
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Смерть
Неизвестно