Дарья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Филипов Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Василиса Ефимова
Отец ребёнка: Филипов Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Филипов Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея Ефимова
Отец ребёнка: Филипов Ефим Алексеев
Место жительства
1857
2 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно