Дарья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Тимофеева

Дарья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Филипов Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Филипов Ефим Алексеев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Василиса Ефимова

Отец ребёнка: Филипов Ефим Алексеев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Филипов Ефим Алексеев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея Ефимова

Отец ребёнка: Филипов Ефим Алексеев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
2 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипов Ефим Алексеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close