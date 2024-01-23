Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1902 ст.
Сын: Летов Михаил Антонов
Отец ребёнка: Летов Антон Григорьев
Рождение ребёнка
25.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Летов Антон Григорьев
Рождение ребёнка
19.09.1906 ст.
Дочь: (Летова) Пелагея Антонова
Отец ребёнка: Летов Антон Григорьев
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Летов Федор Антонов
Отец ребёнка: Летов Антон Григорьев
Смерть
Неизвестно