Летова (Сидорова) Дарья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Антон Григорьев

Рождение ребёнка
09.07.1902 ст.

Сын: Летов Михаил Антонов

Отец ребёнка: Летов Антон Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1904 ст.

Сын: Летов Александр Антонов

Отец ребёнка: Летов Антон Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.09.1906 ст.

Дочь: (Летова) Пелагея Антонова

Отец ребёнка: Летов Антон Григорьев

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Летов Федор Антонов

Отец ребёнка: Летов Антон Григорьев

Смерть
Неизвестно

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