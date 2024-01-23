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Летов Антон Григорьев

Место рождения

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.07.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1872 ст.

Отец: Летов Григорий Федотов

Мать: Варвара Тимофеева

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Рождение ребёнка
09.07.1902 ст.

Сын: Летов Михаил Антонов

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.07.1904 ст.

Сын: Летов Александр Антонов

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.09.1906 ст.

Дочь: (Летова) Пелагея Антонова

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Летов Федор Антонов

Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова

Смерть
Неизвестно

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