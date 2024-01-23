Летов Антон Григорьев
Место рождения
Дата рождения09.07.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1872 ст.
Отец: Летов Григорий Федотов
Мать: Варвара Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1902 ст.
Сын: Летов Михаил Антонов
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Рождение ребёнка
25.07.1904 ст.
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Рождение ребёнка
19.09.1906 ст.
Дочь: (Летова) Пелагея Антонова
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Рождение ребёнка
1912 ст.
Сын: Летов Федор Антонов
Мать ребёнка: Летова (Сидорова) Дарья Данилова
Смерть
Неизвестно