Дрозденко (Кузка) Прасковья (Параскева) Анисимовна
Место рождения
Дата рождения12.10.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1810
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XK-S?i=744&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
20.01.1829
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HH-R?i=175&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
28.07.1838
Дочь: Куличенко (Дрозденко) Мария Эммануиловна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97P-X?i=419&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
09.09.1841
Сын: Дрозд (Дрозденко) Сергей Эммануилович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97Z-G?i=478&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
07.02.1843
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Агафья Эммануиловна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WV-8?i=494&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.09.1845
Сын: Дрозд (Дрозденко) Корнилий Эммануилович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93L-V?i=634&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.11.1848
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Екатерина Эммануиловна
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93Q-K?i=695&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно