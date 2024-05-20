Дрозденко (Кузка) Прасковья (Параскева) Анисимовна 12.10.1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дрозденко (Кузка) Прасковья (Параскева) Анисимовна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

12.10.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1810

Отец: Кузка-Василенко Анисим Иванович

Мать: Кузка-Василенко Татьяна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B3XK-S?i=744&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
20.01.1829

Муж: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HH-R?i=175&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
28.07.1838

Дочь: Куличенко (Дрозденко) Мария Эммануиловна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97P-X?i=419&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
09.09.1841

Сын: Дрозд (Дрозденко) Сергей Эммануилович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T97Z-G?i=478&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
07.02.1843

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Агафья Эммануиловна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9WV-8?i=494&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
11.09.1845

Сын: Дрозд (Дрозденко) Корнилий Эммануилович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93L-V?i=634&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
24.11.1848

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Екатерина Эммануиловна

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93Q-K?i=695&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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