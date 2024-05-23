Дрозд (Дрозденко) Корнилий Эммануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Дрозденко) Корнилий Эммануилович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

11.09.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1845

Отец: Дрозд (Дрозденко) Мануил Осипович

Мать: Дрозденко (Кузка) Прасковья (Параскева) Анисимовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93L-V?i=634&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозд Анна Карповна

Рождение ребёнка
03.09.1877

Дочь: Дрозд (Дрозденко) Елизавета Корнеевна

Мать ребёнка: Дрозд Анна Карповна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYW-M?i=682&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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