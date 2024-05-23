Дрозд (Дрозденко) Корнилий Эммануилович
Место рождения
Дата рождения11.09.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1845
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T93L-V?i=634&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрозд Анна Карповна
Рождение ребёнка
03.09.1877
Дочь: Дрозд (Дрозденко) Елизавета Корнеевна
Мать ребёнка: Дрозд Анна Карповна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYW-M?i=682&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно