Талдыкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Талдыкин Тимофей Филатович
Отец ребёнка: Талдыкин Филат Григорьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Талдыкин Родион Филатович
Отец ребёнка: Талдыкин Филат Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Талдыкин Савелий Филатович
Отец ребёнка: Талдыкин Филат Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно