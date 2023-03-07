Талдыкин Филат Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Филат Григорьевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Талдыкин Григорий Ефимович

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Талдыкин Тимофей Филатович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Талдыкин Родион Филатович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Талдыкин Савелий Филатович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Мария Ивановна

Смерть
1853
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