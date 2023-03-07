Талдыкин Филат Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1853
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Талдыкин Григорий Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Талдыкин Тимофей Филатович
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Талдыкин Родион Филатович
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Талдыкин Савелий Филатович
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талдыкина Мария Ивановна
Смерть
1853