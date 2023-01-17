Бураев Акмир (Ахмер) Асан улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бураев Акмир (Ахмер) Асан улы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асанко Бимаметка улы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даут Ахмер улы

Мать ребёнка: не указана

Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исмагил Ахмер улы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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