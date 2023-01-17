Бураев Акмир (Ахмер) Асан улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асанко Бимаметка улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даут Ахмер улы
Мать ребёнка: не указана
Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагил Ахмер улы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно