Асанко Бимаметка улы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бимаметка Мурзагул улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бураев Акмир (Ахмер) Асан улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шагбан Асан улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муслим Асан улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муртаза Асан улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахун Асан улы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно