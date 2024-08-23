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Крайнов Владимир Семёнович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.07.1896

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1896

Отец: Крайнов Семён Николаевич

Мать: Крайнова (Щерина) Акулина Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.07.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
25.11.1917

Жена: Крайнова (Сорокина) Анна Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1918

Дочь: (Крайнова) Антонина Владимировна

Мать ребёнка: Крайнова (Сорокина) Анна Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Крайнов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Крайнова (Сорокина) Анна Никифоровна

Смерть
После 1923

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