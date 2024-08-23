Крайнов Владимир Семёнович
Место рождения
Дата рождения25.07.1896
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1896
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
27.07.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
25.11.1917
Рождение ребёнка
30.08.1918
Дочь: (Крайнова) Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Крайнова (Сорокина) Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Крайнов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Крайнова (Сорокина) Анна Никифоровна
Смерть
После 1923