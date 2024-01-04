Крайнова (Щерина) Акулина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Щерина) Акулина Георгиевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.06.1865

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1865

Отец: Щерин Георгий Иосифович

Мать: Щерина Агафья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.06.1865
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.11.1889

Муж: Крайнов Семён Николаевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1890

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1894

Сын: Крайнов Архип Семёнович

Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1896

Сын: Крайнов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1898

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1900

Дочь: Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1901

Сын: Крайнов Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1905

Дочь: Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1910

Сын: Крайнов Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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