Крайнова (Щерина) Акулина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1865
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1865
Отец: Щерин Георгий Иосифович
Мать: Щерина Агафья Михайловна
Крещение
15.06.1865
Бракосочетание
15.11.1889
Рождение ребёнка
15.08.1890
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.1894
Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич
Рождение ребёнка
25.07.1896
Сын: Крайнов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич
Рождение ребёнка
29.03.1898
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич
Рождение ребёнка
10.05.1900
Дочь: Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич
Рождение ребёнка
26.10.1901
Сын: Крайнов Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич
Рождение ребёнка
04.11.1905
Дочь: Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1910
Отец ребёнка: Крайнов Семён Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920