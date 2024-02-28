Крайнова (Сорокина) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайнова (Сорокина) Анна Никифоровна

Крайнова (Сорокина) Анна Никифоровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.08.1896

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1896

Отец: Сорокин Никифор Николаевич

Мать: Сорокина Мария Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.08.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
25.11.1917

Муж: Крайнов Владимир Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1918

Дочь: Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Крайнов Владимир Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крайнов Владимир Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close