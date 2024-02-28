Крайнова (Сорокина) Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения29.08.1896
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1896
Крещение
30.08.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
25.11.1917
Рождение ребёнка
30.08.1918
Дочь: Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Крайнов Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крайнов Владимир Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923