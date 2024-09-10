Сагач (Колот) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагач Алексей
Отец ребёнка: Сагач Стефан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Филиппов) Любовь
Отец ребёнка: Филиппов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов ?
Отец ребёнка: Филиппов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сагач Стефан Федорович
Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филиппов Павел
Смерть
Неизвестно