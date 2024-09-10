Сагач (Колот) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагач (Колот) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колот Афанасий Игнатьевич

Мать: Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагач Алексей

Отец ребёнка: Сагач Стефан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Филиппов) Любовь

Отец ребёнка: Филиппов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов ?

Отец ребёнка: Филиппов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагач Леонид Стефанович

Отец ребёнка: Сагач Стефан Федорович

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Павел

Смерть
Неизвестно

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