Колот Афанасий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Афанасий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагач (Колот) Нина

Мать ребёнка: Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колот Илья Афанасиевич

Мать ребёнка: Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колот) Ольга

Мать ребёнка: Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
19.08.1896

Дочь: (Колот) Евдокия

Мать ребёнка: Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
1985

Сын: Колот Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна

Смерть
Неизвестно

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